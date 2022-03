por Redação

A presidente da Câmara Municipal de Palmas, vereadora professora Janad Valcari (PODE), usou a tribuna da casa na sessão desta terça-feira, 15, para mostrar sua indignação com os vetos da prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB), a diversos Projetos de Lei que são considerados de suma importância para a população Palmense. “Hoje subo nesta tribuna indignada, contrariada, angustiada e decepcionada, mais uma vez, com a gestão que nós temos”.

Valcari fez questão de destacar quatro projetos vetados pela chefe do Executivo Municipal, entre eles; o Projeto de Lei que Dispõe sobre garantia de acesso à educação inclusiva a crianças com Transtorno Funcional Específico de Aprendizagem em escolas públicas e privadas. Outro PL que prevê ações de Promoção da Dignidade Menstrual, de conscientização e informação sobre a menstruação, além de fornecimento de absorventes higiênicos. “Ela não sabe da dificuldade de uma família que não tem condições financeiras para comprar um absorvente ou receber conhecimento sobre esse período menstrual”.

Cinthia Ribeiro também vetou o PL que cria o Programa Mente Saudável, com o objetivo da promoção da saúde mental e atenção aos problemas psicológicos decorrentes da pandemia da Covid-19.

“Quantos pais perderam seus filhos e quantos filhos perderam seus pais para a Covid-19? O suicídio é uma realidade e precisa de atenção”, afirmou.

Por último, a parlamentar comentou sobre o PL de sua autoria que institui o Programa de Prevenção do Abuso Sexual contra as mulheres no transporte público coletivo no município de Palmas. “Quantas mães, mulheres sofrem com violência doméstica sem saber onde pedir socorro? Vetar esse projeto é um absurdo!”.

Ao final de sua fala, Janad pediu o apoio dos demais parlamentares para que votem no sentido de derrubar os vetos da prefeita. “Peço que votem em prol da nossa gente e que a prefeita cumpra o seu papel como líder que é de realmente cuidar do povo”.

Apesar de todos os esforços da presidente em tentar derrubar os vetos aos Projetos de Lei, todos foram mantidos pelo voto da maioria dos vereadores.