por Wesley Silas

Segundo a professora Izaltina, responsável por fazer a interlocução entre a esposa que mora em Goiânia (GO) e amigos em Gurupi, a o estado de saúde do ex-padre, professor e fundador do Colégio Bernardo Sayão de Gurupi, Ariovaldo Cavalcante Batista, continua sendo crítico após ser contaminado pela Covid-19 e internado em UTI.

“Acabei de falar com a esposa professor Ariovaldo e o estado dele continua sendo grave, mas continua lutando pela vida pela honra e glória do Senhor. O que eu posso dizer é que o estado é grave e continuamos na esperança de Deus porque para Ele nada é impossível”, disse a professora e amiga da família, Izaltina.

Apesar de morar em Goiânia, o professor Ariovaldo Cavalcante ainda é tido como padre diante aos seus ensinamentos cristãos católicos e para outros é uma figura ilustre da educação, diante a história envolvendo sua carreira docente e a criação do Colégio Bernardo Sayão de Gurupi no ano de 1972.