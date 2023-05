Por Redação

A primeira foi obra visitada pela gestora foi a Estação da Cidadania, investimento que vai proporcionar lazer e entretenimento aos gurupienses, em especial à comunidade carente. O programa Estação Cidadania, localizada no setor Águas Claras na parte Oeste da cidade, tem como objetivo integrar projetos e ações culturais, práticas esportivas e de lazer e serviços socioassistenciais, visando a promoção da cidadania .

“Neste espaço teremos as sedes do CRAS, Conselho Tutelar, quadras esportivas, pistas de caminhada e ciclismo, o palácio da cidadania – para receber grandes eventos-, quiosques, bares, restaurante. Será um espaço para conforto, lazer e qualidade de vida para os gurupienses”, comentou a prefeita Josi Nunes explicou sobre a Estação da Cidadania que, segundo ela, será uma grande praça que vai ter uma série de atividades para crianças, jovens e adultos.

Via da Integração Leste Oeste

Em seguida a prefeita visitou as obras da Via da Integração Leste Oeste, do Parque da Nascente do Mutuca e viaduto que vai melhorar a mobilidade urbana.

“Gurupi é dividida pela BR 153, e falta uma via que dê mais fluidez ao trânsito e essa Via da Integração vai proporcionar mobilidade, segurança, ligando os dois pontos da cidade”, explicou.

“Tiramos esse tempo hoje para conversar com os responsáveis pela a execução de obras importantes na nossa cidade. Quero a partir de agora a cada semana visitar estas obras, mostrar a comunidade o que estamos fazendo e, se tudo der certo, queremos entregar estas grandes obras no aniversário de Gurupi”, disse.

Acompanharam a Prefeita os secretários de Infraestrutura, Juliana Passarin; de Comunicação, Élcio Mendes, de Planejamento e Finanças, Lucas Lemes; de Juventude e Esportes, Sérgio Vieira Marques; de Desenvolvimento Urbano, Eremilson Leite; chefe de gabinete, Carlos Bessa; presidente da Agência Gurupiense de Regulação e Fiscalização (AGRF), Sargento Jenilson, representantes da empresa contratada para a execução das obras e engenheiros.