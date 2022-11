Por Wesley Silas *

“Todos nós precisamos encontrar nosso algo a mais – nossa contribuição especial que nos leva a nos destacar em qualquer profissão”. Esta frase é do colunista do New York Times, especialista em globalização e autor de best-sellers, Thomas Freidmen, ao defender que o mercado de trabalho não aceita mais profissionais de “performance mediana” e que as habilidades humanas complementam as habilidades das máquinas inteligentes (inteligência artificial).

A obra realizada pela Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes é a primeira Estação 4.0 da região Norte do Brasil. Ela vai oferecer gratuitamente para jovens de 15 a 29 anos, acesso a novos recursos tecnológicos da Indústria 4.0, proporcionando-lhes oportunidade de capacitação técnica, ampliação de habilidades e competências técnicas, bem como o engajamento para o mercado de trabalho.

A Estação 4.0 chega ao encontro às novas ideias do mercado de trabalho defendido por grandes pensadores do século 21.

Nesta mesma direção, defende o economista Tyler Cowen, ao considerar a mudança da natureza do trabalho e suas habilidades: “Se você e suas habilidades forem complementares às dos computadores, você não precisará ter muito medo de perde o emprego ou renda. Se as suas habilidades não complementarem o computador, sugiro correr para fechar essa lacuna”, ao defender que as máquinas são inteligentes, mas os seres humanos são criativos para resolver problemas.

“A Estação 4.0 é um programa desenvolvido pela Secretaria Nacional da Juventude que trouxemos para Gurupi. Eu estou muito feliz por efetivar a execução deste programa em nossa cidade! Isso porque ele é de extrema relevância para capacitação profissional dos nossos jovens. Conseguimos com muito esforço e incentivo fazer Gurupi polo de geração de empregos no Estado. E agora, para complementar todo este trabalho estamos investindo na profissionalização da mão de obra local. Nossas equipes seguem trabalhando incansavelmente para que esta realidade, no nosso cenário econômico seja cada dia melhor. E esta Estação é um presentão neste aniversário de 64 anos”, disse a prefeita Josi Nunes durante a inauguração.

Presente também comemorado pelo jovem Rayson Rodrigues que cursa o 6⁰ ano do Ensino fundamental. O adolescente pretende se inscrever em breve, para os cursos que serão oferecidos na Estação.

“Achei muito legal o trabalho das impressoras 3D é algo que tenho muita curiosidade em aprender. Sem falar que esta área de tecnologia me interessa muito, mas geralmente os cursos são muito caros. Agora sabendo que terei acesso gratuito, com certeza vou vir aprender o máximo que puder”, comentou o jovem satisfeito com a inauguração.

O espaço é amplo e moderno, todo feito de container térmico, e equipado com notebook, computador e impressoras 3D, totalizando 4 impressoras, 6 notebooks e 2 computadores, além de uma smart TV 50” e ar condicionado. Entre os cursos que serão oferecidos no lugar estão os de manutenção em aparelhos eletrônicos como computadores, impressoras, celulares, entre outros. A Estação 4.0 está localizada na Rua 02, entre as Avenidas Maranhão e Piauí, ao lado do Centro Cultural Mauro Cunha, no Centro.

“A Prefeita Josi tem um olhar especial para nossa juventude, para o esporte e também para qualificação dos nossos jovens. O objetivo é inserir eles da melhor forma no mercado de trabalho e esta Estação 4.0 faz parte disso. Ela é a primeira do Norte do País. Então é um privilégio para nós estarmos participando de tudo isso! É uma obra muito importante não só pra Gurupi, mas para todo estado do Tocantins”, frisou Silvério Filho, Secretário de Juventude e Esportes de Gurupi.

* Com informações da Secom/Prefeitura de Gurupi.