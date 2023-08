Share on Twitter

Por Wesley Silas

A Lei foi sancionada no gabinete da Prefeita na Rua 1 e contou com a presença de secretários e vereadores. A permuta será realizada entre a Prefeitura de Gurupi e a empresa Vibra Energia S/A proprietária do terreno localizado próximo a BR 153.

A Prefeita Josi Nunes comemorou mais esse passo para que o sonho da nova rodoviária se torne realidade o mais rápido possível. “ Eu hoje estou muito feliz, já temos a emenda que foi destinada pela senadora Dorinha, o projeto já está pronto e faltava somente resolver essa questão da área para a construção, e junto com nossa equipe fomos atrás, localizamos o proprietário e iniciamos as negociações. E nós pretendemos ainda esse ano abrir a licitação e fazer o possível para iniciarmos as obras o quanto antes”, afirmou a Prefeita.

Marca da gestão Josi Nunes

Em nome do Poder Legislativo Municipal, o vereador André Caixeta, considerou o aceto das negociação do terreno para construção da rodoviária que terá emenda da senadora Dorinha Seabra no valor de R$ 10 milhões como uma “tacada de mestre” da prefeita Josi Nunes.

“Eu gostaria de parabenizar a prefeita pelo que tem feito e tentar buscar emendas para o município e esta foi uma tacada de mestre numa obra que será eternizada na cidade de Gurupi e terá a marca da senhora e nós precisamos o mais rápido possível finalizar todo este certame”, disse Caixeta.

O secretário de Desenvolvimento Urbano de Gurupi, Eremilson Leite, disse que com a averbação da área a Prefeitura terá a documentações para dar início ao processo de construção desse terminal rodoviário