Em 2025, os palmenses vão começar o ano com o pé direito ao serem contemplados com uma unidade escolar referendada nacionalmente. Alinhada à proposta pedagógica da Rede SESI de Educação, a Escola SESI de Referência atenderá 1500 alunos/dia, em três turnos, nas séries do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio e Educação de Jovens Adultos (EJA).

Roberto Pires, durante seu discurso no evento, reconheceu o empenho do presidente da CNI, Robson Andrade, que sempre valoriza e apoia os projetos do Tocantins.

“Educação básica é a base de tudo. Queremos ser a escola que mais aprova em Palmas e estar no radar das instituições que mais fazem a diferença no estado”, afirmou o presidente.

A capital do Tocantins sediará uma das 39 Escolas SESI de Referência planejadas para modernizar o ensino em 22 estados do País. “Acredito num país maior, num Brasil forte, numa indústria qualificada e acredito que tudo isso passa pela educação. O projeto da Escola SESI de Referência coloca o aluno nesse lugar equânime, que contribui com a transformação do capital humano”, ressaltou o diretor de Operações do SESI Nacional, Paulo Mól.

A Escola SESI de Referência contará com salas de aula digitais, espaços modulares adaptáveis à aula e ao tema da disciplina do dia, estúdio de gravação, entre outros ambientes que favoreçam o aprendizado e desenvolvimento do potencial dos alunos indo além do modelo tradicional.

