por Redação

Na pauta, de cunho estadual, discutiu-se a situação especifica de Gurupi quanto à escassez de Oficiais de Justiça na VT, o que tem provocado a parasalição de processos, notadamente os que se encontram na fase de execução. No cenário atual, mais de 150 mandados estão represados.

Debateu-se ainda a necessidade de indicação de juiz auxiliar à referida Vara em vista do alongamento da pauta de audiências, bem como, em vista das férias acumuladas da atual magistrada, a iniciar-se em 19 proximo e estender-se fim de janeiro. Sobre tal tópico, informou-se que restou designado o Juiz substituto Dr.João Otavio até inicio do recesso, o qual estará realizando audiências de conciliação e instrução, via videoconferência. Para janeiro ainda não se tem juiz designado.

Em suas ponderações afirmou o Ministro Corregedor “que as demandas foram anotadas e que no curso desta semana teria reunião com o Desembargador Corregedor do TRT 10, onde debateria tais questões, com retorno à OAB TO em até 30 (trinta) dias quanto às demandas apresentadas.”

Comissão de Direito do Trabalho da OAB Subseção de Gurupi

Comissão de T.I. e Comunicação da OAB Subseção de Gurupi