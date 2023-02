Por Wesley Silas

Entre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, instituídos pela Organização das Nações Unidas (ONU) está o de garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos, onde Gurupi aparece com margem de desafios significativos, contrariando informações da concessionária de água, BRK Ambiental, sobre a universalização de água potável de qualidade quando afirmou que pretende antecipar o Novo Marco Regulatório do Saneamento, Lei nº 14.026/2020, com a universalização do saneamento previsto para 2033, e assim o tratamento de esgoto na cidade chegue a 70% em 2023, 80% em 2024, podendo assim alcançar a meta nos próximos três anos.

Conforme explica o coordenador de conteúdo do Instituto Cidades Sustentáveis, Beto Gomes, em matéria do jornalista Wendell Pasquetto, do site Sagres: “A ideia é que cada cidade consiga a partir da associação dos indicadores, monitorar os principais desafios para a agenda 2030 e quais são os progressos. Quais são os ODS que precisam avançar mais e quais são os ODS que já estão em progresso, assim, conseguem avaliar quais são as melhores políticas públicas”, disse.

Ele explica que todo levantamento é feito a partir de bases nacionais. Dessa maneira, todos os municípios brasileiros foram avaliados de forma igualitária.

“São dados que coletamos de fontes oficiais, como o IBGE, INEP, SUS, entre outras fontes. São bases nacionais, porque nelas conseguimos encontrar os mesmos indicadores para os 5.570. Claro que muitos indicadores, os próprios municípios coletam, mas obviamente que não tínhamos braço para ir de cidade em cidade, por isso recorremos às bases nacionais”.

O prefeito de Porto Nacional, Ronivon Maciel destacou, em nota, a importância do compromisso com a sustentabilidade, mesmo o município apresentar desafios para erradicar a fome e alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável; alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas; assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis e melhorar os índices no quesito Paz, Justiça e Instituições Confiáveis para promover sociedade pacífica e inclusiva para o desenvolvimento sustentável, proporcionar acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis ​​e inclusivas em todos os níveis.

. “Ficamos muito contentes em estar entre os primeiros dessa classificação, pois mostra o progresso que a nossa cidade está tendo. Nosso compromisso é melhorar sempre e estamos vendo bons resultados desse esforço global”, completou.

As cidades estão classificadas pela pontuação geral, que mede o progresso total para o cumprimento de todos os 17 ODS. A pontuação varia de zero a 100, sendo que 100 é o limite máximo e indica um desempenho ótimo no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O munícipio do ABC Paulista, São Caetano do Sul, lidera do ranking lidera o ranking no Brasil.

São Caetano do Sul tem cerca de 160 mil habitantes e atingiu 65,6 pontos na média feita entre os 17 ODS, alcançando atingir três dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS. Sendo eles Energia Renováveis e Acessíveis, Industria de Renovação Infraestrutura e proteger as vidas Marinha atingindo o objetivo de 70% no quesito para que as água de esgoto seja tratada antes de chegar ao mar, rios e córregos.

