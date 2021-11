por Redação

Segundo a diretora municipal de Agricultura e Pecuária, Marilene Ramos, mais de 40 produtores do povoado receberam as sementes. A Prefeita Josi Nunes fez questão de participar da ação e entregou pessoalmente os produtos aos agricultores. A ação faz parte do programa Mesa Farta, da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), realizado em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), e a Prefeitura de Gurupi. O município recebeu mais de quatro toneladas de sementes.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Pedro Dias, a entrega das sementes para os agricultores familiares de Gurupi iniciou há 15 dias.

“São sementes de boa qualidade. Hoje elas custam um preço significativo e é quase inacessível ao pequeno agricultor, então o nosso objetivo é fazer com que eles tenham bons resultados, que as sementes de arroz, milho e feijão atendam os produtores, tanto para suprir sua família quanto para comercializar”, disse.

O Alcir Alves de Oliveira, produtor do Trevo da Praia e morador do povoado há 26 anos, disse que é a primeira vez que recebe sementes para plantar. “Nunca teve isso aqui, agora está acontecendo e é muito bom para nós essa ação, já entregaram cestas básicas esse ano, atendimentos de saúde, e agora sementes, nós moradores do Trevo só temos a agradecer”, comentou.

Saúde

Atendimentos de saúde também foram oferecidos aos moradores do povoado em parceria com o poder legislativo de Gurupi, numa iniciativa da vereadora Débora Ribeiro. Em referência ao Novembro Azul, foram oferecidos os seguintes serviços: Testes Rápidos de Covid-19 e DST; Aferição de pressão arterial; Testes glicêmicos; Vacinação contra Covid-19, Gripe e outras doenças; e atendimento jurídico.

A prefeita Josi Nunes destacou que a união de esforços, por meio de parcerias, faz com que a comunidade seja melhor assistida. “Trouxemos uma série de ações aqui ao povoado Trevo da Praia, tudo organizado através de parceria, poder executivo e legislativo juntos. Isso é muito importante, estivemos aqui conversando com a comunidade, realizando várias ações, a nossa palavra é de gratidão por toda equipe da prefeitura e câmara por esse trabalho, valorizando a comunidade do Trevo”, afirmou a prefeita.