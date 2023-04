Por Redação

Ao todo serão ampliadas 170 vagas para crianças de 2 anos (completos até 31 de março deste ano) a 7 anos de idade. As turmas do 1º ano e Pré II, serão ofertadas no período vespertino, já as turmas do 2º ano e Pré I serão ofertadas no período matutino. E as turmas do maternal I e II, serão ofertadas no turno matutino e vespertino.

O secretário municipal da educação, professor Davi Abrantes ressalta que a nova escola é uma resposta à comunidade que esperava pela oferta de novas vagas. “Esse é um novo desafio que encaramos com tranquilidade, porque é uma oportunidade de atender os anseios da comunidade que aguardava novas salas de aulas, novas vagas e ter seus filhos estudando na rede municipal de ensino. Agradecemos a pastora Ester que aceitou esse desafio e abriu as portas da instituição e que já é uma parceria de sucesso”, disse.

Para a prefeita Josi Nunes a ampliação da oferta de vagas é um compromisso de trabalho. “Estamos atentos às demandas da população e sempre que possível estaremos implementando melhorias para a nossa comunidade escolar. Ampliar a oferta de vagas é uma dessas respostas que estamos dando à população em atendimento a essas solicitações. Esse é o nosso trabalho, atuar onde a população mais precisa e agir com eficiência para apresentar os resultados que a população espera”

Convênio

A Secretaria Municipal da Educação disponibilizou mobiliários, aparelhos de ar condicionado, bebedouros, climatizadores, brinquedos pedagógicos, playgrounds, utensílios domésticos, servidores e professores para atender a comunidade na nova escola.

“Todo o processo de ensino-aprendizagem tem sido ajustado com a Secretaria Municipal da Educação, para que os alunos não tenham prejuízos. Toda a equipe escolar já passou por treinamentos e até sobre a operação do sistema de gestão escolar (SGE), tudo está interligado com a secretaria. Estamos prontos para atender a comunidade, tudo bem organizado”, disse Maria Mercês, diretora da escola.

Funcionamento da Escola

As aulas iniciaram no dia 27 de Abril e as matrículas podem ser feitas até o dia 3 de maio, na própria escola que fica localizada na rua Newton da Rocha, nº 81, quadra K, lotes 9 e 10, Vila Alagoana, ao lado do Sesi. A cerimônia de inauguração deve acontecer na segunda quinzena de maio.