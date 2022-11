O desenvolvimento e aprendizado dos alunos do Novo Ensino Médio foi testado na Escola SESI por meio da aplicação do Simulado Geekie – 2° bimestre – que teve sua premiação realizada na última segunda-feira, 07/11, para os alunos com os melhores desempenhos.

Como forma de incentivar e celebrar a dedicação de cada estudante, foi realizado um momento de premiação com os alunos da 1ª, 2ª e 3ª série que receberam certificados de desempenho. Além da premiação individual, a turma destaque do 3º ano atingiu maior pontuação e ganhou crédito em horas para aproveitarem os serviços de lazer no complexo do SESI em Gurupi.

O GEEKIE Teste é uma avaliação nivelada com o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) aplicado em formato on-line no mês de setembro, incluindo todas as áreas de conhecimento do Ensino Médio: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Seu resultado permite que gestores, coordenadores e professores tomem decisões pedagógicas mais acertadas, baseadas em dados concretos disponibilizados no formato de relatórios na plataforma.

“O Simulado foi uma forma de acrescentar conhecimento aos meus estudos e de complementar a preparação para o ENEM. Fiquei muito feliz com a minha média da premiação, não esperava. Agora, irei me dedicar mais aos estudos e treinar para o próximo ano”, conta a aluna premiada em 1º lugar em sua turma e 1º lugar na pontuação geral da Escola SESI de Gurupi, Rebeca Campos da Silva.

Conheça os premiados no geral e por série:

– 1º LUGAR: Rebeca Campos da Silva – 1ª Série NEM – 2.551,78 pontos;

– 2º LUGAR: Gabriella Sobrinho de Carvalho – 1ª Série NEM – 2.512,66 pontos;

– 3º LUGAR: Victória Rodrigues Oliveira – 2ª Série NEM – 2.466,55 pontos

1ª SÉRIE NEM

1º LUGAR: Rebeca Campos Da Silva – 2.551,78 2 pontos

2º LUGAR: Gabriella Sobrinho De Carvalho – 2.512,66 pontos

3º LUGAR: Pedro Henrique De Moura Silva – 2.365,60 pontos

2ª SÉRIE NEM

1º LUGAR: Victória Rodrigues Oliveira – 2.466,55 pontos

2º LUGAR: Isabela Moreira Barros – 2.342,38 pontos

3º LUGAR: Kauã Helenos Batista – 2.315,09 pontos

3ª SÉRIE NEM

1º LUGAR – Davi Vargas Marinho Marques – 2.455,02 pontos

2º LUGAR – Pedro Henrique Neres De Souza – 2.313,94 pontos

3º LUGAR – João Lucas Carvalho Borges Teodoro – 2.290,75 pontos