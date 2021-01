por Redação

O projeto Empresa Madrinha, desenvolvido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), conta com a adesão de mais uma instituição para aproximar seus alunos do mercado de trabalho em Gurupi. Após assinatura do termo de parceria, a turma do curso Técnico em Eletrotécnica contará com a empresa Engenorte como parceira do aprendizado durante o curso que tem duração aproximada de 2 anos. O início das aulas está previsto para o final de janeiro e, após a formação, a empresa se abre à seleção de talentos entre os egressos que, conforme avaliação de desempenho durante o curso, podem conquistar uma primeira oportunidade de trabalho.

A gerente da unidade de Gurupi, Núbia Almeida, ressaltou os pontos positivos para os envolvidos. “Sempre que a gente lança algum curso técnico novo, a empresa madrinha soma no trabalho de aproximação do aluno com o mercado de trabalho. Este projeto contribui para o aumento da inserção dos alunos do SENAI nas indústrias tocantinenses, destacando as potencialidades da escola do SENAI ao proporcionar ao aluno a vivência da forma prática em situações semelhantes às que eles enfrentarão na vida profissional”, avalia a gerente.

A parceria com o SENAI foi bem recebida pelo proprietário da Engenorte, Mário Pillar. “O SENAI é uma instituição que prepara e qualifica novos trabalhadores do segmento da indústria, então acho importante as empresas apoiarem esse trabalho de capacitação que a instituição proporciona. E para a empresa, como madrinha, é muito importante porque nos dá mais visibilidade, além de contribuir na formação de pessoas que é algo bastante gratificante”, disse.

A partir da adesão, as empresas madrinhas observam o desempenho dos alunos que se destacarem na turma para um possível aproveitamento no quadro pessoal da empresa e a identificação dos perfis desejados. Com bom desempenho, o aluno encerra o curso com grandes chances de sair empregado como aconteceu com dois alunos da turma do curso técnico em Administração contratados pela Transportadora e Distribuidora de Bebidas CEMAR no ano passado.