Segundo a empresa responsável pelas obras de expansão das redes de coleta de esgoto, BRK Ambiental, são interdições das ruas e avenidas acontecem no período das 7h às 18h e visam a segurança das equipes e dos pedestres, porém na visão dos empresários a empresa deveria mudar o cronograma no horário e dias para evitar isolamento dos comércios em horário comercial de pico. Confira o que diz os empresários, a empresa e acompanhe o cronograma da obra de esgoto para esta semana.

por Wesley Silas

Para os empresários Haydson e Jovino Moura, as interdições do trecho entre a Rua 19 entre as Avenidas Goiás e Maranhão onde fica o seu comércio tem repedido nos últimos dias e provocado prejuízos devido a frente de serviço acontecer durante o horário comercial e deixar muita lama.

“A situação está precária e ninguém olha pela gente e estamos num descaso total. Eles já fecharam [a rua] por dois dias para fazer [as obras] no cruzamento da Avenida Maranhão, depois fecharam por mais três dias e hoje pela manhã já fecharam novamente. Vai ter que fechar para fazer as calçadas e não estão ligando as fossas nas redes de esgoto e as calçadas eles querem somente remendar e a minha não vou aceitar”, disse Jovino.

Em resposta a demanda dos empresários, a BRK Ambiental informou ao Portal Atitude que nesta terça-feira, 23, uma equipe irá visitar os comerciantes para resolver as demandas e posteriormente realizar os reparos solicitados. Informou ainda que a quantidade e as fortes chuvas têm prejudicado o bom andamento da obra.

Cronograma de obras de esgoto em Gurupi

Segundo a BRK Ambiental, nesta semana, as obras também ocorrem nos setores Nova Fronteira, Cruzeiro e Jardim das Palmeiras.

As interdições ocorrem das 7h às 18h. Portanto, caso precise transitar pela região opte por vias alternativas. Confira os trechos de obras durante essa semana:

Setor Nova Fronteira

Terça-feira (23)

Rua 80 entre as ruas 80C e 80D

Rua 80D entre as ruas 80 e 78C

Rua 80E entre as ruas 80 e 70

Quarta-feira (24)

Rua 70B entre as ruas 70 e 78C

Rua 62 entre as ruas 70 e 78C

Rua 70 entre as ruas 70B e 62

Quinta-feira (25)

Rua 70B entre as ruas 70 e 78C

Rua 62 entre as ruas 70 e 78C

Rua 70 entre as ruas 70B e 62

Sexta-feira (26)

Rua 80 entre a rua 80C e Av. E

Rua 80C entre as ruas 80 e 78C

Av. E entre as ruas 70 e 80

Sábado (27)

Rua 80 entre as ruas 80C e Av. E

Rua 80C entre as ruas 80 e 78C

Av. E entre as ruas 70 e 80

Setor Cruzeiro e Jardim das Palmeiras

Terça-feira (23)

Rua C entre Rua K e Av. E

Rua Lateral Norte entre Rua K e Rua L

Quarta-feira (24)

Rua K entre Rua D e Rua C

Rua N entre Rua M e Rua Miranorte

Quinta-feira (25)

Rua D entre Rua K e Av. E

Rua Miranorte entre Rua N e Rua 20

Sexta-feira (26)

Rua D entre Rua K e Av. E

Rua Miranorte entre Rua N e Rua 20

Sábado (27)

Rua A entre Rua J e Rua K.

Rua J entre Rua A e Rua B