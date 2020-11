Empresários de Gurupi iniciam ação Black Friday 2020

As vendas foram iniciadas na última segunda-feira, 23, e seguem até o próximo sábado, 28_

Por Redação

Os pequenos negócios de Gurupi já iniciaram as vendas da Campanha de Black Friday 2020. A ação deste ano, foi estreada na última segunda-feira, 23. A Black, além de ajudar no crescimento das vendas é uma grande oportunidade para aumentar a base de clientes e fidelizá-los. O momento é uma chance para o consumidor aproveitar as grandes ofertas, e antecipar as compras das datas comemorativas de fim de ano.

Paula Alencar, gerente do Sebrae Tocantins, destaca que não só o momento da Black é importante, como também a pós-venda e a fidelização de clientes atraídos pela data. “Os empresários estão se apegando a esta campanha para melhorar os resultados do ano. Com as capacitações oferecidas pelo Sebrae, acreditamos que eles estão preparados para inovar em atendimento e lucrar”, destacou.

Black Friday Gurupi 2020

A campanha Black Friday Gurupi 2020 acontece de 23 a 28 de novembro com a participação de mais de 100 estabelecimentos comerciais. O evento é uma realização do Sebrae Tocantins em parceria com a Fecomércio, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Gurupi (CDL), o Tônolucro e a Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG).

(Assessoria de imprensa Sebrae)