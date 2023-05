Share on Twitter

Por Redação

Na quinta feira dia 18 de maio o empresário e médico veterinário Marcelo Dominici, foi eleito síndico e no dia de hoje dia 26, assume a administração juntamente com sua diretoria do Condomínio Park Resedá.

“A proposta é fazer uma administração prática, compartilhada atendendo demandas dos condôminos, promover o desenvolvimento do empreendimento e bem estar ao moradores. A localização é privilegiada, a topografia é excelente e a cidade de GURUPI merece um condomínio seguro, harmônico, agradável e atrativo”

A chapa é composta além do síndico, de conselho consultivo, conselho fiscal e assessorias técnicas, de segurança, administrativa e financeira, esportes e lazer.