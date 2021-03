Nesta semana moradores da cidade denunciaram sobre a falta de água que ocorreu com frequência. Em nota, a empresa responsável disse que a situação foi resolvida.

Da redação

“A BRK Ambiental esclarece que o abastecimento em Paranã (TO) foi normalizado hoje pela manhã (26). A população foi avisada pela concessionária através das redes sociais, com SMS enviados para todos os clientes cadastrados e também com carro de som. A empresa apresentará ao PROCON as informações requeridas dentro do prazo estipulado”, informou a BRK.