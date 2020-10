Empresa Araguaia honra compromisso com a população de Gurupi e anuncia entrega do shopping para início de 2021

O sonho da população do sul do Tocantins de ter uma Shopping Center está se tornando realidade. Hoje iniciou-se a instalação dos pilares da última etapa da obra e segundo o diretor Engº Marcos Willian, em 60 dias a edificação estará pronta com previsão de inauguração do Shopping Center Araguaia para maio de 2021. “Nos aguardem porque vocês terão uma grande área de lazer aqui em Gurupi”, disse o engenheiro ao relatar que apensar a praça de alimentação que esta sendo construída terá “espaço para mais de 500 pessoas sentadas simultaneamente”.

por Wesley Silas

De acordo com o Engº Marcos Willian na manhã desta quarta-feira, 21, foi colocado um pilar que faz parte da última etapa da obra de construção do shopping Araguaia em Gurupi.