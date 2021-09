Em resposta a matéria veiculada no Portal Atitude titulada: Letreiro “Eu amo Formoso” na entrada da cidade custará mais do dobro do mesmo serviço feito em Lagoa da Confusão, onde a placa da obra indica o valor de R$ 69.958,91, a empresa Alliance Construtora disse que executará a obra no prazo de 20 dias e que “é equivocada a comparação da obra do platô Eu Amo Formoso com a obra executada no município de Lagoa da Confusão”

Em relação a matéria publicada neste portal citando o nome da Construtora Alliance a empresa esclarece que:

1- São equivocadas as informações deste portal em relação ao memorial descritivo da obra licitada pela Prefeitura de Formoso do Araguaia, apresentado no certame licitatório número Convite 006/2021 – da qual a empresa foi legitimamente vencedora da Licitação publicada e homologada no dia 06/09/2021, com prazo de execução para 20 dias. O memorial citado por este portal não fez parte do certame da qual a empresa participou. O portal que está sendo executado em Formoso do Araguaia é o previsto no Memorial Descritivo anexo ao Edital. Segue anexo memorial descritivo.

2-É equivocada a comparação da obra do platô Eu Amo Formoso com a obra executada no município de Lagoa da Confusão; a própria planilha apresentada por este portal fala em

em dimensões muito menores que o projeto da Prefeitura de Formoso do Araguaia, cujo material do letreiro é feito de ACM, material que exige mão de obra especializada para sua confecção, além disto, o Portal Eu Amo Formoso conta com execução de paisagismo, mais de 1.300 metros quadrados de grama, mais de 180 metros cúbicos de aterro para montagem dos platôs, iluminação, aterro de todo o canteiro, uso de concreto usinado para a base do Platô. Conforme planilha anexa da licitação.

3-É equivocada a publicação deste portal em relação ao processo licitatório, o mesmo foi publicado, realizado, finalizado e homologado conforme documento anexo. A Construtora Alliance coloca-se à disposição deste portal para quaisquer outros esclarecimentos que possam contribuir com as verdadeiras informações sobre a obra do platô: Eu Amo Formoso que será entregue antes da data prevista.

