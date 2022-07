por Redação

A cidade de Gurupi já se prepara para receber a primeira Feira da Luz, que será realizada no dia 12 de agosto, das 19h às 23h, na Praça do Centro de Convenções Mauro Cunha. Segundo a organização do evento, a feira terá uma vasta variedade de produtos e serviços. Dentre os expositores, venda de roupas, calçados, artesanato, lingerie, bijuterias, biojóias, produtos e serviços de beleza, perfumaria e uma variedade na área de alimentação, como hot dog, sushi, comidas típicas do Pará entre outros.

O evento tem o apoio da Prefeitura de Gurupi por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. Segundo a organização, o maior objetivo da feira é apoiar o desenvolvimento econômico local, oportunizando a geração de trabalho e renda, principalmente para os microempreendedores que buscam sustentar suas famílias após tantas perdas durante a pandemia do novo coronavírus, além de ser mais uma alternativa de compra para a população gurupiense.

A equipe de organização, representada pela autônoma, Ana Paula Silva e a proprietária do restaurante Delícias do Pará, a Turismóloga Luciana Mendes, já reuniu com o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente de Gurupi, Pedro Dias, e trataram sobre os últimos detalhes da feira. A equipe agora deve se reunir com a Prefeita Josi Nunes.

ESPAÇO ABERTO AOS INTERESSADOS EM PARTICIPAR

Para os empreendedores de Gurupi que desejam participar, a equipe de organização já está fazendo o cadastramento. Para ser expositor, é necessário possuir CNPJ e barraca própria que deverá ser padronizada, de acordo com planejamento do evento. Quem desejar participar do evento expondo seus produtos e serviços, pode entrar em contato com a coordenação do evento através dos números 63 98413-2267 (Ana Paula) ou 99258-909 (Luciana).

Para Luciana Mendes, que mora há quase dois anos em Gurupi, o evento vai movimentar a economia local e da região sul. Uma oportunidade de apresentar os produtos e de ofertar à comunidade local uma vasta opção de compras.