Em visita as obras do Shopping Araguaia e do Condomínio Resedá, Josi Nunes defende apoio a grandes investidores e garantias para bons empreendedores

Prefeita eleita Josi Nunes e seu vice Gleydson Nato visitaram na manhã desta terça-feira, 01, as obras do Shopping Araguaia e do Condomínio Park Resedá. Eles foram recebidos pelo Diretor do grupo Araguaia, engenheiro Marcos Willian e pela engenheira Marlei do Grupo Araguaia. “Será muito importante essa parceria do shopping com o poder público municipal”, defendeu o engenheiro Marcos Willian.

Por Wesley Silas

Josi Nunes e seu vice Gleydson Nato tomaram café da manhã com a equipe de administração do empreendimento. Na ocasião o diretor do Grupo Araguaia Marcos Willian e a Engenheira Marlei do apresentaram toda a obra para a prefeita e seu vice e falaram sobre o cronograma de execução e previsão de conclusão do shopping.

A prefeita eleita, Josi Nunes, ficou empolgada com o tamanho da estrutura e a quantidade de empregos gerados. “Queremos continuar assim, apoiando grandes investidores e garantindo bons empreendimentos para nossa Gurupi”, disse Josi Nunes.

Por sua vez, o engenheiro diretor, Marcos Willian, esclareceu sobre a importância do shopping para a cidade, pois, segundo ele, o empreendimento irá corroborar sobremaneira com o desenvolvimento da cidade e fomentará a economia local.

“Ficamos muitíssimo gratos com a visita da prefeita, pois ela se colocou à disposição para nos ajudar nas demandas necessárias. Será muito importante essa parceria do shopping com o poder público municipal, pois quem sairá ganhando será a população da nossa Capital da Amizade”, declarou Marcos Willian.