Por Redação

Atendendo uma determinação da Prefeita Cinthia Ribeiro a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Palmas (Sedem) realizou na tarde dessa segunda-feira, 27, uma reunião com os comerciantes ambulantes da Avenida Tocantins, em Taquaralto. Na pauta do encontro, que teve a participação do secretário da Sedem, Tom Lyra, a regulamentação do uso de espaços públicos e do credenciamento sobre a comercialização na Feira da Promessa, em fase final de construção.

A Sedem explicou que as obras da Feira da Promessa estão na fase de acabamento e que será feito um processo de seleção do uso dos espaços de comercialização.

“Os comerciantes estavam com dúvidas sobre como será o funcionamento da Feira da Promessa, que é uma demanda deles para ter um espaço adequado para a comercialização dos seus produtos. Explicamos que será um processo de seleção e fizemos uma visita nas obras da feira para mostrar como está adiantada”, detalha Lyra.

A presidente da Associação dos Expositores e Feirantes de Taquaralto, Maria Helena Guimarães, detalhou que a reunião foi muito proveitosa porque os comerciantes puderam fazer suas perguntas sem pressa e tiveram parte das dúvidas respondidas. “outras demandas o secretário Tom Lyra ficou de apresentada respostas na próxima reunião”, explicou Maria Helena. Ela ainda reforçou sobre a alegria de todos em ver o sonho da construção da feira virando realidade.

Também participaram da reunião a diretora de Indústria, Comércio e Serviços da Sedem, Marilene Lima; o superintendente de Indústria, Comércio e Serviços da Sedem, João Pedro Claret; e da gerente de Qualificação da Sedem, Bruna Coelho. Ficou agendada outra reunião para o dia 27 de abril.