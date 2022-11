Por Wesley Silas

Uma mãe mostrou preocupação com a estrutura estrutural da escola Municipal do Povoado do Romão que recentemente teve o banheiro destruído com um temporal devido a falta de manutenção na estrutura física e na poda de árvores para evitar queda de galhos e raios.

“A situação é a seguinte: a escola está em uma situação precária ha mais de 10 anos. Na terça-feira, 01, aconteceu essa catástrofe onde um aluno se feriu e quando foi comunicado a ele, ele simplesmente ignorou a situação”, disse uma das mães dos alunos.

O Prefeito da cidade, César Augusto, assumiu a necessidade da reforma da escola há vários anos e que o município irá reformar a unidade escolar.

“Todas as providências estão sendo diligênciadas. Inclusive, apresentado o projeto de reforma e ampliação na audiência pública realizada aí em Lagoa do Romão”, disse.

“Reconhecemos da precariedade das escolas.Ocorre que os processos devem obedecer os critérios da lei. Esta Administração prima pela eficiência nos termos da legalidade.

Lamentamos o ocorrido que agravou ainda mais a situação, contudo, decorrente de fato fortuito”, complementou.

O prefeito “agradeceu a Deus” por não ter acontecido uma tragédia.

“Por outro lado, temos que agradecer a Deus por não ter ocorrido algo mais grave.

Oportunidade em que pedimos um pouco mais de paciência. Com certeza teremos uma escola digna para nossa comunidade”, arrematou.

Após o questionamento da reportagem o Prefeito publicou um Decreto (Confira no link) interditando a Escola.