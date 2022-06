Por Redação

A senadora e pré-candidata à reeleição Kátia (Progressistas) participou na noite dessa segunda-feira, 13, em Palmas, da cerimônia de entrega do XI Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor (PSPE). Durante a solenidade, ela parabenizou os prefeitos concorrentes e evidenciou o grande desafio que os gestores municipais estão enfrentando neste momento em todo o País, com o avanço da fome e da miséria.

“É muito doloroso ver os prefeitos nessa situação e, ao mesmo tempo, querendo ser empreendedores, querendo fazer bonito, querendo fazer com que a população se orgulhe, querendo fazer gestão”, disse a senadora, lembrando que os recursos de emendas parlamentes relativos ao seu mandato têm sido postos à disposição dos municípios. “Nós fizemos uma opção nesses últimos anos e foi uma opção maravilhosa: colocar todos os nossos recursos nas mãos dos prefeitos. Isso foi fantástico, deu um retorno extraordinário, de ver o recurso perto da população, próximo das pessoas, desburocratizando o acesso”, enfatizou.

O Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor é promovido com o objetivo de reconhecer os gestores públicos que implantaram projetos com resultados comprovados com foco no desenvolvimento dos pequenos negócios em seus municípios. Os gestores tocantinenses foram premiados em oito categorias e participarão da etapa nacional da premiação.

Ao falar sobre o significado do Prêmio, enquanto instrumento de transformação social, o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Tocantins, Rogério Ramos, lembrou o papel desempenhado por Kátia no Senado em defesa dos municípios e dos micro e pequenos empreendedores como relatora do Pronampe.

Vencedor na categoria

Empreendedorismo na Escola, o prefeito de Dianópolis, José Salomão, centrou sua fala em gratidão. “Esse prêmio tem um significado incalculável na educação, o empreendedorismo na escola e, para que isso ocorresse, várias mãos contribuíram”, disse, agradecendo a todos os envolvidos, desde o Sebrae até os integrantes de sua equipe de trabalho no município.

A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, recebeu das mãos da senadora Kátia o prêmio na categoria Sala do Empreendedor, pelo projeto A casa do Empreendedor de Palmas. Na oportunidade, ela também elencou os desafios enfrentados pelos municípios, especialmente em função da pandemia da Covid-19, e parabenizou os colegas gestores por transformarem adversidades em oportunidades. “Vamos atrás agora da premiação nacional, para fazer com que nós, prefeitos tocantinenses, sejamos cada vez mais protagonistas, cada vez mais valorizados e [mostrar] que o Estado nasceu para ser o Estado da livre iniciativa e da justiça social”, declarou.

Foram premiados, nas demais categorias, os seguintes prefeitos: Paulinho Gomes, de Tocantinopolis, na categoria Cidade Empreendedora; Flávio Rodrigues, de Divinópolis, na categoria Compras Públicas; Wagner Rodrigues, de Araguaína, na categoria Desburocratização; Celso Morais, de Paraíso, na categoria Governança e Cooperação Intermunicipal; Dr. Kasarin, de Colinas, na categoria Inovação e Sustentabilidade; e Pastor João Martins, de Mateiros, na categoria Marketing Territorial e Setores Econômicos. Ao todo, foram 35 municípios inscritos, sendo 25 finalistas.

“Parabenizo ao Sebrae e a esse grande Sistema S, que eu não me canso de defender, por esse estímulo à gestão pública do nosso país. Isso é muito importante, e quero me deixar sempre à disposição, não só do Sistema S, mas dos nossos prefeitos do Tocantins, todos eles, os 139, independente de cor partidária. São as pessoas que importam. É isso que eu penso”, finalizou a senadora.