Por Raquel Oliveira / Ascom deputado Eduardo Fortes

Para incentivar e fortalecer a agricultura familiar de vários municípios da região Sul do Tocantins, o deputado estadual Eduardo Fortes, em parceria com o Governo do Estado e por meio da secretaria da Agricultura e Pecuária, está entregando kits com adubo e sementes de hortaliças e legumes. Neste sábado, 10, o deputado entregou kits no município de Palmeirópolis.

“Um incentivo importante para a agricultura familiar de Palmeirópolis. Agradecemos ao deputado Eduardo por nos representar tão bem na Assembleia”, destacou vereador Pablo. “Além das sementes, também estamos recebendo adubo para que os agricultores possam produzir com mais qualidade. O deputado Eduardo Fortes está sempre atendendo os que mais precisam”, complementou o vereador Daniel.

“Juntos, estamos impulsionando a produção da agricultura familiar para que alimentos de qualidade cheguem na mesa de milhares de famílias tocantinenses”, destacou o deputado agradecendo mais uma vez o apoio do governo estadual, por meio do governador Wanderlei Barbosa e do secretário da Seagro Jaime Café.