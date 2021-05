Share on Twitter

Depois de reunião, realizada com Comitê Gestor de Contingenciamento da Covid19, o prefeito Paulo Roberto, assinou Decreto Municipal 243/2021, que mantém a rotina das aulas remotas no município.

Por Redação

Mesmo com a liberação das aulas presenciais pelo governo do estado e devido aumento de infectados no município e região, o prefeito convocou a reunião, onde foi debatida a atual condição epidemiológica em Taguatinga e por unanimidade, ficou decidido pela permanência das aulas remotas nas redes: municipal, estadual e privada.

“Estamos prezando pela segurança e pela vida dos nossos alunos e profissionais de ensino. As equipes da rede municipal de ensino estão mobilizadas e seguiremos oferecendo todo suporte necessário para dar continuidade às aulas remotas”, destacou o prefeito Paulo Roberto.