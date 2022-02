Por Redação

A Prefeitura de Gurupi publicou novas medidas de enfrentamento à Covid-19 no Diário Oficial desta terça-feira, 22. Entre outras novidades, o decreto nº 0223, traz a liberação de funcionamento de boates e casas noturnas, desde que cumpram as medidas preventivas.

Continuam liberadas as atividades econômicas, sociais, religiosas, culturais, musicais e esportivas e autoriza ainda a execução de música ao vivo nos bares e restaurantes, desde que obedecidos os protocolos sanitários, estabelecendo ainda lotação máxima de 70% da capacidade máxima. Assim como a realização de atividades festivas de casamentos, colações de grau, aniversários e similares.

A partir desta data está permitido ainda o funcionamento de boates e casas noturnas, desde que obedeçam às regras sanitárias como estabelecer lotação máxima de 70% da capacidade máxima e o organizador deverá controlar a entrada de cada indivíduo no local, mediante apresentação de comprovante vacinal contra a Covid-19 e documento de identidade com foto.

Ainda estão proibidos os shows artísticos e atividades carnavalescas públicas e privadas.

O novo decreto entra em vigor nesta quarta-feira, 23, e tem validade até 09 de março.

Para mais informações do Decreto, clique aqui.

Denúncias

As denúncias referentes ao descumprimento deste decreto poderão ser realizadas por meio da Ouvidoria Geral do município no telefone fixo e whatsapp (63) 3315-0077, no horário das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira.