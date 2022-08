Por Redação

Ao anunciar o compromisso de gestão, a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, anunciou na manhã desta terça-feira, 09, o pagamento de todos os retroativos dos servidores da UnirG. Além disso, ela também divulgou o cumprimento de decisão judicial que irá resultar na mudança de status da universidade, para uma instituição autônoma. Os anúncios foram realizados no auditório da UnirG – Campus Jacinto Nunes.

Serão pagos a recomposição salarial dos servidores referente aos anos de 2019, 2020 e 2021, a partir deste mês de agosto. A recomposição se refere ao pagamento de progressões e datas-base que estavam em atraso desde o ano de 2019. Em 2019, o valor era de 4,31%, em 2020 de 4,52% e em 2021, o percentual era de 5%, somando ao todo, um incremento de mais de R$ 6,5 milhões na folha de pagamento. Segundo a prefeita, o benefício foi concedido por meio de muitos estudos de viabilidade.

“Hoje nós demos esta excelente notícia que a data-base e todo retroativo de 2019 até aqui serão pagos todos de uma única vez. Conseguimos o recurso e foi tomada esta decisão. Isso porque estamos sempre implementando ações que valorizem todos os servidores. E agora principalmente com a aquisição e com o aumento de receita da UnirG, devido ao Revalida e por isso ele foi tão importante, estamos finalmente tendo a capacidade de fazer valer nosso compromisso com estes servidores”, disse a prefeita durante o anúncio.

Para Abmael Miranda Ferreira, técnico em elétrica e servidor da instituição há anos, este foi um grande avanço para a instituição como um todo. “Era algo que nos gerava muita expectativa, porque isso é ver nosso trabalho sendo valorizado. São anos dedicados à instituição, então estes ajustes de recomposição salarial nos dão ainda mais satisfação em trabalhar aqui”, frisou ele.

“A equipe de contabilidade do município juntamente com a da UnirG fizeram o estudo técnico e junto com a prefeita, chegaram a conclusão da forma que seria pago todos estes retroativos. Como presidente da instituição estou muito satisfeito com este resultado. Tivemos que analisar bem e esperar um pouco até chegar neste resultado que valeu a pena por dar a devida valorização para todos servidores da UnirG”, disse em discurso Thiago Miranda, presidente da fundação UnirG.

UnirG autônoma

Outro anúncio muito importante realizado para toda classe acadêmica foi do cumprimento da decisão judicial que torna a partir de agora, a UnirG como uma instituição autônoma. Isso significa que haverá a separação das contas da UnirG com a administração direta. Para isso, a instituição se enquadrou na Lei de Responsabilidade Fiscal obedecendo ao índice exigido. O processo já foi encaminhado para o Tribunal de Contas do Estado para que haja esta desvinculação das contas garantindo a UnirG esta autonomia.

“Este era um compromisso de campanha que nós fizemos com a classe acadêmica toda, da separação destas contas. Com muito trabalho realizado em parceria com o presidente Thiago Miranda, que está à frente da fundação, agora nós tivemos a condição de solicitar o cumprimento da sentença desta separação dentro da lei. Isso vai ser muito bom, tanto para Unirg quanto para os servidores do município, porque cada um poderá agora andar de uma forma com muito mais autonomia e políticas públicas mais voltadas para valorização do servidor, de ações, dentro da realidade de cada um,” explicou a prefeita Josi Nunes.

Texto produzido pela jornalista Karla Paz – Secom Gurupi