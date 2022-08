Por Redação

Durante seu discurso na tribuna, a Prefeita reforçou a importância da parceria entre os poderes executivo e legislativo e fez um balanço das principais ações realizadas pela gestão municipal.

“Eu faço questão de estar em toda sessão inicial, do retorno das atividades aqui na Câmara, para a gente apresentar um balanço do que estamos fazendo e manter essa harmonia e interação que nós temos tido ao longo do ano passado e deste ano”, frisou Josi Nunes.

A Prefeita falou sobre as principais obras e projetos que estão em andamento na cidade e destacou as ações que devem ser implementadas pela gestão municipal.

Pavimentação

Lembrando dos desafios que a gestão enfrentou no final de 2021 com os problemas na qualidade do asfalto e com os buracos, a Prefeita afirmou que, mesmo diante de tantas dificuldades, a Infraestrutura não parou um só dia e que grandes obras devem ser iniciadas em breve.

“A pavimentação urbana é um dos grandes desafios para a gestão pública. Nós precisamos de recursos para refazer a malha viária de Gurupi; são mais de 500 quilômetros de vias urbanas e para isso, precisamos de muitos recursos que temos buscado diuturnamente com nossos parceiros em Brasília. Para o orçamento de 2022, conseguimos com a bancada federal R$ 9 milhões e 700 mil para recapeamento. Os projetos já foram aprovados pela Caixa Econômica Federal e a licitação está agendada ainda para este mês de agosto”, destacou a Prefeita.

Ainda segundo a gestora, com este recurso serão recapeadas as ruas: 7, 20, a continuação da Avenida Goiás que vai da Rua 13 até o Setor Boulevard, a continuação das Avenidas Pará e Maranhão, a Av. Amapá, as Ruas 15 e 16 e a Av. Livre.

“Estas vias serão recapeadas com CBUQ, que é um material consistente e de alta qualidade, que terá uma durabilidade de 5 a 10 anos”, frisou Josi Nunes.

Iluminação Pública

“Aplicamos o recurso da iluminação pública em rebaixamento de redes para atender mais de 230 famílias. Continuamos a substituição das luminárias que apresentam defeitos. As lâmpadas de led, que foram adquiridas ainda em 2020, mas infelizmente houve um problema em um reator e este equipamento está queimando. Nós já questionamos a empresa. E enquanto continuamos com esta batalha com a empresa, nós estamos adquirindo novas luminárias, exatamente para não deixar a cidade no escuro”, afirmou a Prefeita.

Josi Nunes também relatou sobre os furtos da fiação no perímetro urbano da BR-153, que foi entregue no final do ano passado, mas que foram alvo de vandalismo por várias vezes. Buscando evitar novos transtornos, a Prefeitura de Gurupi deve substituir as luminárias deste trecho por outras a base de energia solar.

Obras

A Prefeita também aproveitou o momento para fazer um pequeno balanço das obras que foram lançadas e que estão em andamento na cidade. “A Via de Integração, que vai interligar Gurupi de Leste a Oeste, já foi iniciada, juntamente com a construção do Parque da Nascente do Córrego Mutuca. Drenagem profunda dos setores Vale do Sol, Cajueiro, São Paulo e todo o percurso urbano da Avenida Beira Rio, será iniciada em sequência. Amanhã (09) nós estaremos dando início ao recapeamento das Avenidas Pará e Maranhão. A Estação da Cidadania já está em execução. Também está sendo feita a pavimentação asfáltica dos setores Vale do Sol, Waldir Lins, Medeiros e Alto da Boa Vista. E também estamos fazendo a correção das obras do Mercado Municipal, além da ampliação do CEASA”.

PCCR dos Servidores

“Enquadramos e pagamos o PCCR da Educação, inclusive o passivo, em dezembro passado. E estamos concluindo todo o processo administrativo para o enquadramento do PCCR da Saúde e do Quadro Geral agora neste mês. Então a partir deste mês, aquela lei que foi aprovada pela Câmara de Vereadores em 2015 e que nunca foi concretizada, será efetivada agora. Sabemos que este PCCR já precisa de alterações, mas o nosso compromisso é a implantação do PCCR e depois, em sequência, fazer uma revisão deste plano”.

Desenvolvimento Econômico

“No Parque Industrial de Gurupi instituímos uma política para reaver os terrenos que haviam sido doados e não tiveram efetivação dos respectivos termos de compromisso, possibilitando que novos empreendedores, principalmente os locais, pudessem ter acesso a estes imóveis, gerar emprego e renda. Neste 1 ano e 06 meses, emitimos mais de 50 termos de reserva. Os números positivos do CAGED mostram que estamos no caminho certo. De acordo com a Junta Comercial do Tocantins, somos a cidade com maior agilidade para abrir uma empresa no Estado”.

Saúde

“Estamos aplicando mais de 20% de recursos do município na saúde. A Lei define 15% e nós estamos aplicando 20%. Adquirimos medicamentos, equipamentos e ampliamos os serviços ofertados à população, com destaque para os atendimentos realizados no Centro de Especialidades Odontológicas, que é o CEO. Merece uma atenção especial a parceria com a UnirG para realizar a gestão da UPA. Nossa universidade tem toda uma expertise técnica e nós acreditamos que esta parceria terá como resultado a oferta de um atendimento de excelência para os nossos cidadãos”.

Educação

“Na educação adquirimos mobiliários, equipamentos de informática e material didático, buscando cada vez mais capacitar nossos professores para que possamos ter melhores indicadores no IDEB. Os trabalhos de reparo e manutenção das escolas e unidades de ensino estão sendo realizados para proporcionar melhor estrutura aos alunos, professores e servidores”.

Assistência Social

“Na ação social criamos e instalamos o CRAS no setor Alto da Boa Vista, atendendo a comunidade do lado Oeste de Gurupi. Reabrimos o Centro de Integração e Promoção Humana, ofertando cursos de capacitação técnica para jovens, mulheres e para a comunidade em geral”.

Esporte

“Implantamos o maior programa de incentivo e acompanhamento especializado para a iniciação esportiva, com mais de 1.800 atendimentos mensais, que é o Programa Vida Saudável, que é feito em parceria com a UnirG. Entregamos a Praça Universitária, revitalizamos outras áreas e entregamos também a Praça do Motociclista. E com o apoio desta Casa de Leis, através de emendas parlamentares, iremos entregar diversas outras praças públicas ainda neste ano”.