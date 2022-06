por Wesley Silas

O médico cardiologista Dr. Celso Carneiro é natural de Teresópolis e foi acompanhado da sua esposa Vanessa e seus filhos Abraão e Ana Sofia. Ele chegou a Gurupi no ano de 2008, onde é membro da Igreja Rosa de Saron, do Pastor Adolfo Maciel e o reconhecimento acontece pelo trabalhos como médico com forte braço na humanização da saúde no atendimento de paciente de todas as classes sociais. “No desempenho de sua profissão o Dr. Celso Carneiro criou um elo de amizade e respeito com seus pacientes estendendo além da prestação de serviços de qualidade e com educação onde seu paciente sempre saem do seu consultório com palavras de encorajamento e apoio.

Dr. Celso Carneiro já trabalhou em hospitais de Gurupi e idealizou e criou a Clínica Popular do Coração onde presta serviços humanizados e de qualidade para os gurupienses.

Na mesma Sessão também foi agraciado com Moção de Aplausos o operador de empilhadeira, Jairo Pimentel, pelo exemplo de honestidade ao devolver um pix de R$ 95 mil para empresário de Palmas após receber o dinheiro em sua conta por engano.