Em Gurupi, projeto horta comunitária idealizado por dep. Eduardo Fortes atende centenas de famílias no setor Malvinas

Por Redação

Na tarde desta quarta-feira, 27, centenas de famílias que residem no setor Malvinas, em Gurupi, receberam gratuitamente 800 quilos de legumes, verduras, frutas e hortaliças. A doação dos alimentos faz parte do projeto Horta Comunitária, idealizado pelo deputado Eduardo Fortes há mais de seis anos, e tem como objetivo assegurar uma alimentação mais saudável na mesa de todos.



O projeto também conta com a parceria da Universidade Federal do Tocantins (UFT) Campus de Gurupi. Na sementeira da universidade são produzidas mudas que abastecem as hortas comunitárias e agricultores familiares de gurupi e região.

“Não é apenas uma doação. Estamos contribuindo com a preservação da saúde e ajudando a prevenir doenças”, destacou o deputado acrescentando “a parceria da UFT é fundamental para que sejam produzidas hortaliças de qualidade”.

Vários outros setores de Gurupi também são atendidos pelo projeto. “Temos parceiros e colaboradores que nos ajudam diariamente para que esse alimento nutritivo e de qualidade chegue à mesa de milhares de famílias”, acrescentou ele.