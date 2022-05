por Redação

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher, convoca as famílias cadastradas junto aos programas sociais do Governo Federal para fazerem o processo de averiguação e revisão cadastral em 2022.

Segundo a coordenadora do programa Auxílio Brasil em Gurupi, Daiane Carneiro, em Gurupi mais de 3.800 famílias precisam atualizar os dados junto ao Cadastro Único, por apresentarem divergências em comparação com outros registros administrativos ou por estarem desatualizados.

A lista com os nomes das pessoas que precisam fazer essa atualização está disponível no site da Prefeitura e pode ser acessada no link (clique aqui).

Quem Precisa fazer a Averiguação Cadastral e Revisão Cadastral:

Beneficiárias dos Programas Auxílio Brasil (substituto do Bolsa Família);

Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE);

Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC);

Famílias cadastradas que não são beneficiárias de nenhum desses programas sociais, mas que também foram identificadas com divergência de renda.

“Lembramos que essas famílias precisam fazer essa revisão cadastral urgente, porque caso não faça a verificação elas poderão ter os benefícios bloqueados e/ou cancelados”, reforçou coordenadora do programa Auxílio Brasil em Gurupi, Daiane Carneiro.

Onde ir?

Essas famílias precisam procurar a Gestão do Cadastro Único, que fica na sede da Prefeitura, localizada na Rua 1 no Centro de Gurupi; ou o CRAS Nezinho do setor Vila Íris, o CRAS Alice Barbosa do Setor Alto da Boa Vista ou ainda o CRAS do Setor Vila Nova. Os atendimentos acontecem de segunda à sexta-feira, das 8 às 12 e das 14 às 18 horas.

Lembrando que é preciso que todos os moradores da casa apresentem os documentos pessoais, carteira de trabalho, comprovante de renda, comprovante de endereço e declaração escolar dos estudantes.

Contatos:

Gestão Cadastro Único – 3315-0037

CRAS Nezinho – Vila Íris – 3315-0022

CRAS – Setor Vila Nova – 3315-0021