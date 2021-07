Por Redação

Há mais de um ano, famílias de todo o mundo enfrentam diariamente a dor da perda de familiares e amigos vítimas da covid-19. Situação identificada também em Gurupi pela psicóloga do município Raquel Brito, devido ao aumento da procura por ajuda profissional neste momento de luto. “Além daqueles que estão perdendo pessoas próximas, também tem as pessoas que vivenciam o luto ligado a perda de situações, como desemprego, mudança de cidade, rompimento de um relacionamento, então é sim uma demanda que vem crescendo dentro do consultório durante a pandemia”, frisa Raquel Brito.

De acordo com os últimos boletins epidemiológicos divulgados, no município de Gurupi foram registrados 256 óbitos, no Estado do Tocantins o número de mortes é de 3493 e no Brasil já são mais de 550 mil famílias enlutadas. E já se tornou repetitivo afirmar que não são apenas números e sim vidas de pais, mães, filhos, irmãos e amigos que deixam um grande vazio e dor, e conforme ressalta a profissional, é muito crescente o sentimento de vulnerabilidade na população, onde essas pessoas nutrem o medo de perder alguém próximo, assim como de contrair o vírus e vir a óbito.

“O luto é uma resposta natural e esperada quando nos deparamos com uma perda significativa, seja de pessoas ou situações, e não existe uma regra sobre a vivência do luto, cada um reage de uma forma particular, mas temos estudos que comprovam que o luto deve ser vivenciado”, explica Raquel Brito detalhando que esse sentimento apresenta cinco estágios: a negação, raiva, negociação, depressão e aceitação.

“A psicologia vai ajudar com uma proposta de psicoeducação, para que as pessoas entendam os estágios que vão vivenciar no processo de luto, compreendam as mudanças decorrentes dessa perda e consigam vivenciar de uma forma saudável até chegar a fase de aceitação. A ideia de psicoeducar trabalha para que o paciente observe o contexto de forma mais racional, para que os erros de pensamento não ganhem uma proporção que intensifique ainda mais o sofrimento. ”

Enfrentamento

De acordo com a psicóloga gurupiense, Raquel Brito, a ideia é naturalizar os sentimentos que vão surgir decorrentes do luto e vivenciar.

“Se você perde alguém querido é natural se sentir triste, angustiado, perdido, vazio e com uma dor muito grande. Mas precisamos nos atentar ao prolongamento desse sofrimento, na medida que tem uma duração muito extensa é necessário procurar ajuda profissional para entender melhor essa demanda e conseguir vivenciar o processo do luto”.

Com sua rotina de atendimento, a psicóloga relata que muitas pessoas chegam com frequência ao consultório com uma cultura de autocobrança para serem fortes. Raquel Brito ressalta que de acordo com a psicologia, diante da situação de dor deve-se permitir sofrer e não negar a realidade.

“Chegar ao estágio da aceitação não significa que você vai esquecer a pessoa, mas sim que por mais dolorido que seja seguir a vida, você vai conseguir. E é importante lembrar que você não precisa passar por este momento sozinho, pode recorrer a ajuda de algum profissional ou pessoas que entendam a sua dor”, ressalta Raquel Brito enfatizando que “chorar e sofrer não é sinônimo de fraqueza e sim de validação do sofrimento”.