Por redação

Intensificando as ações do seu programa de combate à fome “Tocantins sem Fome”, o deputado estadual Eduardo Fortes realizou nesta quinta, sexta e sábado um grande mutirão de distribuição gratuita de hortifrútis do projeto Horta Comunitária.

Além da comunidade de Dueré, gurupienses de vários bairros e instituições foram atendidos no mutirão. Foram mais de sete toneladas de frutas, legumes verduras e hortaliças distribuídos.

“Com o programa “Tocantins sem Fome” estamos realizando uma série de ações, entre elas a ampliação e implantação de novas hortas do projeto Horta Comunitária. Com a ampliação e as novas unidades aumentamos a produção e estamos atendendo mais famílias” detalhou o deputado.

“É gratificante acompanhar o sucesso do nosso projeto. Há mais de sete anos plantamos uma semente e estamos colhendo muitos frutos”, comemorou Eduardo Fortes que participou das entregas e, na oportunidade, agradeceu mais uma vez o apoio de todos os parceiros.

Programa

Entre as ações do programa Tocantins sem Fome estão também a ampliação do projeto Sopão Solidário, campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, ente outros