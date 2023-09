Por Redação

O deputado estadual Eduardo Fortes participou no final da tarde desta quarta-feira, 06, em Gurupi, do desfile cívico de sete de setembro em comemoração ao Dia da Independência. Acompanhado pelos colaboradores dos projetos sociais que desenvolve na cidade e atende toda a região Sul do Tocantins, como Horta Comunitária, Atleta do Amanhã, Sopão Solidário e Casa de Apoio Nova Esperança, o deputado percorreu o circuito do desfile e foi aplaudido e recebido pela população com muito carinho.

“É uma alegria participar do desfile junto com a comunidade, os nossos colaboradores, representantes de entidades, lideranças, os deputados Eduardo do Dertins e Gutierres Torquato e a prefeita de Gurupi Josi Nunes”, destacou o Eduardo Fortes.

O parlamenta também destacou a importância do momento e regaste do patriotismo. “A celebração patriótica é muito importante e deve ser lembrada com muito respeito. E uma oportunidade também da comunidade de fortalecermos, juntamente com a comunidade, nossos laços de cidadania”, disse.