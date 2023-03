Share on Twitter

Por Redação

Os vereadores de Araguaína aprovaram, por unanimidade, nesta segunda-feira (6) o pedido de instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para revisar os termos da concessão do serviço de água e esgoto da cidade. O requerimento que solicita a CPI assinado por todos os parlamentares.

Os vereadores alegam que a revisão dos termos da concessão é necessária para garantir que a empresa cumpra com todas as suas obrigações contratuais, bem como oferecer um serviço de qualidade para a população. Segundo os parlamentares, a BRK Ambiental tem sido alvo de inúmeras reclamações por parte dos moradores, principalmente no que diz respeito ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, além das altas tarifas.

“Não queremos que rompa contrato, queremos que cumpra. A presente solicitação vem ao encontro do anseio público, atualmente nossa cidade tem uma das mais elevadas tarifas de água e esgoto da região Norte do Brasil”, disse o presidente da Câmara Municipal, vereador Marcos Duarte.

O presidente Marcos Duarte ressalta que o papel da Câmara é analisar o contrato da BRK Ambiental com o Município de Araguaína.

“A CPI tem como objetivo investigar se a negociação está cumprindo com as obrigações contratuais e oferecendo um serviço de qualidade para a população. Vamos analisar todos os documentos e contratos, ouvir os representantes da empresa, os moradores e a prefeitura, para que possamos tomar as medidas necessárias para garantir que a cidade tenha um serviço de água e esgoto de qualidade”, explicou Duarte.