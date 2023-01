Por Redação

Durante o encontro, os representantes da empresa apresentaram um relatório dos serviços realizados e um cronograma para o ano de 2023. Além disso, apresentaram o novo coordenador de operações do polo de Gurupi, Igor Agripino.

Os gestores também discutiram sobre a previsão das obras de sistema de esgoto sanitário no município, que até o final do ano deve chegar a 70% de cobertura na cidade. Trataram ainda sobre uma antecipação do repasse relativo à outorga de uso da água, no valor em cerca de R$ 20 milhões, relativo ao período de 10 anos, para o município investir em obras.

Outros assuntos tratados na reunião foram a possibilidade de o município receber uma franquia no consumo de água por parte da concessionária; melhorias e agilidade na recuperação da malha asfáltica após reparos de vazamentos; e a viabilidade da empresa devolver ao município a responsabilidade sob a represa localizada no setor Jardim das Bandeiras, para a construção de um parque de lazer para a comunidade.

A Prefeita destacou que o objetivo é reunir constantemente com a empresa para alinhar os trabalhos.

“Temos feito várias reuniões com a BRK. Estamos acompanhando todo processo de implantação de esgoto no nosso município. A previsão é de que até o final do ano 70% da cidade tenha rede de esgoto e em 2024 chegaremos a 80%. Isso é muito importante pois seremos uma das poucas cidades do Brasil a ter essa cobertura de rede de esgoto. Isso é fundamental para o desenvolvimento, para a saúde, e uma série de aspectos da nossa cidade”, relatou.

Preocupada com a recuperação asfáltica da cidade, a Prefeita reforçou a necessidade de agilidade nos serviços de reparo.

“Temos uma série de pontos que estouram a rede e surgem buracos na pavimentação, causando transtornos à comunidade. E nós temos que fiscalizar. Com essas reuniões constantes, estaremos sintonizados com a BRK e solicitamos a eles uma resposta mais rápida e mais agilidade na recuperação da malha”, disse.

A diretora de Engenharia e Operação da BRK, Sandra Leal, destacou que a relação da empresa com o município tem sido produtiva, e quem ganha com isso é a comunidade. “O município tem sempre apontado as necessidades de melhorias e nós estamos sempre prestando contas do trabalho que estamos fazendo e trazendo projetos. Com certeza, o retorno é bem positivo para a comunidade e o próprio município reconhece a evolução desse nosso trabalho. Estamos à disposição e o objetivo é esse, prestar contas e discutir o que faremos em 2023”, afirmou.

Também participaram da reunião o chefe de gabinete, José Carlos Bessa; o secretário de Governo, Sérgio Vieira Marques; o secretário de Planejamento e Finanças, Lucas Lemes; o presidente da Agência Gurupiense de Regulação e Fiscalização, Sargento Jenilson; o diretor de Meio Ambiente, Diego Rocha; o diretor de Posturas, Alex Magalhães; e engenheiros da secretaria de Infraestrutura.