da redação

Dos 5.773 eleitores que votam em aldeias indígenas no Tocantins, 5.038 foram às urnas no primeiro turno das Eleições 2022, no último domingo (2/10). Ao todo, 26 seções eleitorais foram instaladas em 22 locais de votação, distribuídos em oito municípios do estado.

Na aldeia Cachoeira, localizada na Terra Indígena Krahô – município de Goiatins – André Cuhehke Krahô foi às urnas e atuou também como presidente de mesa. Para o indígena, ter seções dentro da própria aldeia facilita a participação e inclusão dos povos originários. “Todo mundo votou com tranquilidade; é muito importante quando nós, índio mesmo, ficamos na mesa orientando os eleitores para não errarem como votar”, pontuou.

Além de Goiatins, seções eleitorais foram instaladas em terras indígenas de Tocantínia, Tocantinópolis, Lagoa da Confusão, Cristalândia, Formoso do Araguaia, Pedro Afonso, Itacajá e Santa Fé do Araguaia. Para realizar a logística de transporte das urnas eletrônicas nos destinos de difícil acesso, o Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins contou com o suporte da Polícia Militar e do Comando Conjunto Planalto, representado pelo 22º Batalhão de Infantaria, que realizou o transporte e escolta de urnas e da equipe de trabalho. Foi necessária a utilização de duas aeronaves e uma balsa para a travessia do Rio Tocantins.

Nas Eleições 2022, três representantes indígenas das etnias Xerente e Javaé participaram do pleito como candidatos, concorrendo aos cargos de deputado estadual (2) e deputado federal (1); um a mais do que em 2018. Não houve candidatos eleitos.

Já em relação à participação nas urnas, o índice de comparecimento da eleitora e do eleitor em locais de votação indígenas foi expressivo: 87,2%. Para o coordenador do Programa Permanente de Inclusão Sociopolítica dos Povos Indígenas do Tocantins, juiz eleitoral Wellington Magalhães, o trabalho de educação e conscientização que a Justiça Eleitoral do Tocantins realiza junto aos povos indígenas contribui para a baixa abstenção nas urnas. “Nossa equipe de apoio tem mantido contato direto nas aldeias, especialmente as mais remotas, como as da Ilha do Bananal; e o comparecimento indígena às urnas demonstra seu interesse em participar e eleger seus representantes, fortalecendo cada vez mais nossa democracia”, avaliou.