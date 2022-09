Por Redação

A educação só tem avançado em Gurupi e os resultados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) mostram que o ensino municipal alcançou notas e posições inéditas no ranking estadual do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), referentes ao ano de 2021.

De acordo com os dados, Gurupi conquistou o 2º lugar entre os municípios da região Sul com relação ao rendimento nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano), com média de 5,4. E ainda o 4º lugar nos anos finais.

No índice geral do estado, Gurupi seguiu avançando e no comparativo à 2019, a educação subiu 18 posições no ranking nos anos iniciais, ou seja, passou do 25º para o 7º lugar. Em comparação ao mesmo ano, já nos anos finais a educação municipal continuou dando passos largos, subiu 5 posições e passou de 13º para 8º lugar, uma conquista inédita em Gurupi.

“O resultado do Ideb mostra que todos os nossos esforços diários, mesmo diante de uma pandemia, conseguimos superar e com motivo de sobra para comemorar. Nossa nota trouxe algo histórico para a educação de Gurupi, alcançamos uma colocação inédita com os anos iniciais. Demos um salto importante subindo 18 posições, passando de 25º para o 7º lugar no ranking. Isso é fruto de um trabalho contínuo, compartilhado em parceria com equipe pedagógica e todos os professores da nossa rede”, pontuou o Secretário Municipal da Educação, Davi Abrantes.

A Prefeita de Gurupi, Josi Nunes, também comemorou os resultados e destacou a importância da união de todos na conquista destes índices. “Tudo isso diante de uma pandemia e, mesmo assim, nós observamos que tivemos conquistas inéditas possíveis graças ao esforço conjunto da gestão, da Secretaria de Educação, dos professores e de todos os profissionais da educação. Tudo isso é fruto de um trabalho contínuo, comprometido e responsável. Eu parabenizo a todos os envolvidos e parabenizo aos alunos e aos familiares”, declarou a Prefeita.

A gestora ressaltou que a educação municipal ainda tem muitas conquistas a serem alcançadas. “É claro que nós estamos comemorando sim este resultado, tivemos um avanço, mesmo com a pandemia, mas ainda está longe do lugar que desejamos alcançar. Nós vamos continuar fazendo todo o esforço necessário para que no ano que vem, na próxima avaliação, Gurupi esteja sempre no movimento crescente e que Gurupi desponte nos primeiros lugares do Ideb no estado do Tocantins”, finalizou Josi Nunes.

Melhores escolas – Gurupi

Vale destacar também a evolução das escolas municipais. No ranking estadual, nos anos iniciais, em 2019 a melhor escola de Gurupi ficou na 49º, já em 2021, o município subiu 21 posições. A Escola Municipal Professor Joel Ferreira Soares conquistou o ranking de melhor escola da rede municipal, ocupando o 28º lugar. E nos anos finais, Gurupi subiu 7 posições no ranking das melhores escolas em desenvolvimento da educação básica, o destaque é a Escola Municipal Lenival Correia, que ocupa o 13º lugar.

Ideb

Criado em 2007, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador nacional de monitoramento da qualidade da Educação frente a metas individuais pactuadas com o governo federal (Decreto 6.094, de 24 de abril de 2007).

O Ideb reúne os resultados de dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações. Ele é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho nas avaliações do Inep, o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).