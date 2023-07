por Redação

As obras de construção de mais uma horta comunitária estão aceleradas no povoado de Baianopolis, localizado no município de Araguaçu, região Sul do Tocantins. Uma iniciativa do deputado Eduardo Fortes, a horta está sendo implantada por meio do projeto Horta Comunitária e conta com o apoio das lideranças locais Stefferson Camargo, Jurandir Ribeiro, Cardoso Milhomem, Nelcivam Pereira e Rosivaldo Rocha.

“Mais de 400 famílias do povoado serão atendidas, além da comunidade de Araguaçu”, adiantou Eduardo Fortes agradecendo os apoiadores. “Juntos estamos fazendo a diferença. É com a parceria destes líderes comprometidos com a comunidade que estamos ampliando projetos e atendendo as famílias que mais precisam”, finalizou.

Horta Comunitária

O projeto Horta Comunitária foi idealizado pelo deputado Eduardo fortes há mais de sete anos. Já são 12 hortas implantadas e outras quatro em implantação. Milhares de famílias de Gurupi e região Sul, além de entidades e instituições carentes, são atendidas gratuitamente, por meio do projeto, e recebem hortifrutis de qualidade e fresquinhas.