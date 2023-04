Por Ascom / Eduardo Fortes

Durante reunião com o prefeito de Aliança do Tocantins Elves Guimarães e vereadores do município, nesta terça-feira, 18, o deputado estadual Eduardo Fortes assinou convênio que garante a implantação do projeto Horta Comunitária na cidade e o atendimento da comunidade na Casa de Apoio Nova Esperança em Gurupi.

“Com a horta comunitária estaremos distribuindo legumes, verduras, frutas e hortaliças gratuitamente para as famílias que mais precisam em Aliança e assegurando uma alimentação de qualidade”, destacou o deputado que já implantou 12 hortas na região Sul e segue com outras três em implantação.

Já a parceria firmada com a Casa de Apoio vai garantir atendimento gratuito aos moradores de Aliança que precisam se deslocar até Gurupi para exames, consultas e tratamentos médicos e não têm condições de pagar por uma hospedagem e alimentação.