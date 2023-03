por Redação

O deputado estadual Eduardo Fortes (PSD) segue somando esforços para a implantação da primeira UPA Veterinária do Tocantins. A unidade deve ser instalada em Gurupi e, posteriormente, expandida para a capital Palmas e Araguaína. Após reunião com a prefeita Josi Nunes e a vereadora Leda Perini, no último domingo, 05, o deputado se reuniu nesta segunda-feira, 06, com o diretor do Câmpus da Universidade Federal do Tocantins (UFT) em Gurupi, professor Rodrigo de Castro Tavares, que, na oportunidade, sinalizou positivamente com disponibilidade de espaço físico na própria instituição para a implantação da unidade.

“Estamos buscando apoio junto as instituições, governo federal e estadual. Via emendas parlamentares, estamos solicitando também recursos junto aos senadores, deputados federais e estaduais”, detalhou o deputado. Ele reforçou que a proposta é que a unidade com atendimentos veterinários preste assistência de forma gratuita aos animais de famílias carentes, entre outros.

“Gurupi e região vão passar a ter um importante equipamento na assistência aos animais, atendendo, sobretudo, os animais que estão sob a guarda de tutores e cuidadores mais carentes. É uma maneira democratizar mais a assistência veterinária no município, região Sul e Sudeste do estado”, defendeu ele.

“É um sonho antigo da região Sul do Tocantins. Nós da UFT estamos a disposição para contribuir, como também estamos abertos para receber possíveis parceiros que desejam conhecer o espaço disponibilizado para a implantação da unidade”, destacou o diretor Tavares.

Reunião UFT

Também participaram da reunião no Campus da UFT em Gurupi a vereadora Leda Perini e representantes da prefeitura municipal, entre eles o secretário Sérgio Vieira Marques, mais conhecido como Soró.

O Conselho Universitário da Universidade Federal do Tocantins (Consuni/UFT) aprovou, recentemente a criação de dois novos cursos de graduação presenciais para o Câmpus de Gurupi, entre ele o de Medicina Veterinária.