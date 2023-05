Share on Twitter

Por Raquel Oliveira / Ascom Eduardo Fortes

Um Dia das Mães repleto de alimentos saudáveis e nutritivos. Assim foi o domingo, 14, para milhares de mães de Gurupi e região.

“Após uma maratona de terça-feira, 09, a sexta, 12, percorrendo vários bairros de Gurupi e região, entregamos mais de cinco toneladas de frutas, legumes, verduras e hortaliças. É gratificante pode contribuir com tantas famílias”, destacou o deputado estadual Eduardo Fortes idealizador do projeto Horta Comunitária.

Entregas também foram realizadas para a APAE, Centro do Idoso, policiais militares, bombeiros mirins e entidades carentes.

“Uma ação importante que traz para as famílias alimentos saudáveis”, destacou a mãe e dona-de-casa Zélia de Souza Lopes, durante a entrega no setor Campo Bello realizada na sexta, 12. Somente no Campo Bello foram distribuídas 1,5 toneladas de hortifrútis e atendidas 400 famílias.

As mães também foram presenteadas com necessaires e ecobags para o transporte de seus hortifrútis.