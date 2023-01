Por Wesley Silas

Depois de consolidar o projeto Hortas Comunitárias em diversas cidades da região sul do Tocantins e o sopão solidários, assim como a participação efetiva em eventos como a 36º Edição da Copa do Craque de Futebol Amador com doação de alimentos para população durante os jogos da maior competição de futebol amador da região norte, o deputado Eduardo Fortes anunciou mais uma iniciativa do seu grupo que é a Casa de Apoio Eduardo Fortes.

Segundo Fortes, o espaço está em fase de conclusão e vai atender centenas de famílias carentes, fornecendo hospedagem e alimentação para pacientes e seus acompanhantes que se deslocam até a cidade de Gurupi para atendimento e exames médicos.

Contato:

Para doar entre em contato com Kênia Cristina no whatsapp (63)99200-3607.