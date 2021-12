EDITAL: Liga Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer de Gurupi – Tocantins, divulga EDITAL DE ELEIÇÃO para o biênio 2022/2023.

O Edital convoca as interessadas para compor a Diretoria bem como as voluntárias em consonância com o Estatuto Social do Núcleo da Liga Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer de Gurupi (TO), para Assembleia dia 30 de dezembro de 2021, para compor Diretoria da respectiva Liga para o biênio 2022/2023, com a disponibilidade das seguintes representações: Confira abaixo a íntegra do Edital e Eleição, também disponível (clique aqui) em PDF.