SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS SUL E SUDESTE DO TOCANTINS – SASES

Errata

No edital de Convocação publicado no Jornal Atitude, do dia 17/11/2021, onde se ler “categoria dos Agentes Comunitários de Saúde e agentes de combate às Combate” leia se “categoria dos Agentes Comunitários de Saúde e agentes de combate às endemias”.

Gurupi/ TO, 17 de novembro de 2021.

JOEL BARBOSA DOS SANTOS

Presidente do Sindicato