O concurso será realizado pela fundação de Apoio tecnológico (Funatec). As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet entre os dias 24 de março e 24 de abril. A taxa será de R$ 66,67 para os cargos de nível fundamental, R$ 85 para nível médio e R$ 120 no superior.

Ao todo são ofertados 36 cargos em diversas áreas. Os salários variam conforme a vaga e carga horária. Enfermeiros e odontólogos, por exemplo, vão receber R$ 4,1 mil por 40 horas semanais. No caso dos professores rurais, a previsão é de R$ 2,2 por 20 horas semanais. O maior pagamento é para a vaga de médico: R$ 13.547,54.

As provas objetivas estão previstas para o dia 21 de maio de 2023. As avaliações serão preferencialmente aplicadas em Palmeirante. Caso o número de candidatos ultrapasse a capacidade de lotação do município, as provas poderão aplicadas em cidades vizinhas.

Veja as vagas:

Nível fundamental

Auxiliar de serviços gerais

Auxiliar de mecânico

Gari

Vigia zona urbana

Vigia (zona rural)

Coveiro

Operador de motoniveladora e pá carregadeira

Operador de retroescavadeira

Operador de trator agrícola

Operador de trator de limpeza pública

Motorista categoria D e E Nível médio

Assistente administrativo

Auxiliar de consultório odontológico

Auxiliar de laboratório

Entrevistador do Cadastro Único

Digitador do Cadastro Único

Monitor de transporte escolar zona rural

Auxiliar de desenvolvimento infantil

Recepcionista

Ouvidor Nível superior/técnico