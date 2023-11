EDITAL DE CITAÇÃO EM USUCAPIÃO Prazo de 15 (quinze) dias

EDITAL Nº 9583941CITANDO: EVENTUAIS TERCEIROS INCERTOS E INTERESSADOS, atualmente em lugar incerto e não sabido. OBJETIVO: Citar da Ação de Usucapião q: ue lhe é proposta por EMARILURDES AMORIM RIBEIRO, para no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente, contestar, sob pena de revelia e confissão. IMÓVEL: lote 03, da quadra 49, situado na Rua S-11, do Loteamento Parque Residencial Sol Nascente, Gurupi/TO, com a área de 360,00 m2.