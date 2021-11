A chegada do Papai Noel em Paraíso, na noite de sexta-feira, 26, levou alegria para crianças e adultos que sentiram-se envolvidos pelos Encantos de Natal – Edição 2021. A programação, coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente, Cultura e Turismo começou em frente à Prefeitura, onde baixinhos e grandões se misturaram aos personagens natalinos e percorreram as principais vias da cidade, na Carreta da Alegria, até o Complexo Esportivo Ademir Barbosa Rêgo.

Lá, o prefeito Celso Morais, a primeira-dama Dra. Caroline Falcão e a vice-prefeita Raquel Ogawa fizeram a abertura oficial da programação com direito a show do Palhaço Batatinha e sua Turma; presença do Papai Noel e muitos brinquedos, guaraná, pipoca, algodão doce e sorvete para a criançada.

Encantos de Natal Edição 2021

Encantos de Natal é a programação da Prefeitura de Paraíso que visa decorar avenidas e praças públicas e deixar a cidade em clima natalino. Para a presidente da Associação Comercial e Industrial de Paraíso – ACIP, a ação movimenta ainda mais a economia local, pois mostra o que o município tem de melhor a oferecer.

Patrícia Nascimento, secretária da SEMACTUR, afirmou que a decoração natalina é para os visitantes mas, principalmente para a população que “merece todo o carinho e respeito da gestão”.

Tio Carlos do Pula-Pula se mostrou animado com a volta de eventos ao público, principalmente as crianças. “Graças a Deus que a época difícil está ficando para trás e estamos trabalhando a todo vapor. Deus no controle tudo dará certo”.

Para o prefeito Celso Morais “é com muita alegria que estamos trazendo a comunidade para utilizar os equipamentos públicos da melhor forma possível. Hoje estamos aqui também no intuito de incentivar o comércio local, por meio do turismo comercial e nos colocamos sempre à disposição da comunidade de Paraíso”.