por Redação

A partir desta quinta-feira (9), e até outubro, o fluxo do tráfego por cerca de um quilômetro, a partir do Km 745 da BR-153 em Alvorada (TO), passará a ser realizado, em ambos os sentidos da rodovia, por um desvio implantado pela concessionária na localidade, em área que futuramente integrará as instalações de uma praça de pedágio. Assim, ao passarem pelo trecho, motoristas deverão acessar o desvio para trafegar pelo local de obras e seguirem viagem.

A área foi devidamente preparada para a circulação de veículos, com sinalização vertical e horizontal, além de placas de orientação sobre a velocidade recomendada. A Ecovias do Araguaia indica atenção de motoristas e o respeito à sinalização.

Canais de atendimento

Em casos de emergência, os viajantes podem acionar a Ecovias do Araguaia pelo telefone 0800 153 0 153. O atendimento é gratuito e funciona 24 horas. Além de solicitar socorro médico e mecânico em situações que envolvam panes em veículos ou acidentes, pelo serviço também é possível consultar informações automáticas sobre o tráfego. O canal permite, ainda, entrar em contato com a Ouvidoria (opção 4), que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30, exceto em feriados.

As atualizações sobre as condições das vias também estão disponíveis no site www.ecoviasdoaraguaia.com.br e no perfil do Twitter (@ecoviasaraguaia). Outra ferramenta disponível é o Aplicativo EcoRodovias, que pode ser baixado na App Store e Google Play. Pelo aplicativo, quem trafega pelas rodovias concedidas à Ecovias do Araguaia pode reportar ocorrências nas vias, navegar pelo mapa interativo do trecho, além de abrir solicitações de socorro médico e mecânico, acionando o botão SOS do App.