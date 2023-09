Por Redação

A Ecovias do Araguaia, concessionária responsável pela administração do Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins (BRs-153, 414 e 080), apresentou, na última semana, o projeto de duplicação de mais um trecho da BR-153, desta vez no município de Aliança do Tocantins.

Na região, a duplicação foi dividida em duas etapas, totalizando mais de 20 km, e a primeira parte, com 1,6 km de duplicação, dois dispositivos de passagem superior e 1,6 km de vias marginais em cada um dos dois sentidos, deve ser entregue já em 2024. Confira aqui o vídeo completo com a maquete digital.

As adequações fazem parte das obras previstas no contrato de concessão firmado junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Gurupi

Em junho, a concessionária já havia apresentado também às lideranças e representantes do setor produtivo do Tocantins, o projeto de duplicação do trecho da BR-153 em Gurupi.

A obra tem início previsto ainda neste segundo semestre de 2023, com entrega também para o próximo ano. No município, serão, inicialmente, 11,25 km de duplicação, com três retornos, passagens inferiores, uma passarela para pedestres e dois viadutos nas entradas norte e sul da cidade.

Cronograma de duplicação

Ao todo, o contrato de concessão prevê 622 quilômetros de duplicações – 57% com previsão de conclusão até o 10º ano. Serão investidos R$ 7,8 bilhões em obras, além de outros R$ 6,2 bilhões relativos a custos operacionais, conforme estimativas do Governo Federal.

Somente no Tocantins, está prevista a duplicação de 173,98 km. Em Goiás, até o final do 4º ano de concessão, serão cerca de 53,44 quilômetros de duplicações, contemplando Uruaçu (16,4 km), Campinorte (7 km), Rialma (28,6 km) e Rianápolis (1,4 km). E até o final do contrato, serão 448,54 quilômetros de rodovias duplicadas no estado.